Dubieus record; vrijwilligers pikken 23.000 peuken van de straat in Apeldoorn

Middagje peuken rapen in Apeldoorn: 15.000 restjes sigaret van de straat

24 november Vies? Nee; peuken laten liggen is viezer, vinden de ongeveer 20 mensen die zaterdag in de binnenstad van Apeldoorn restjes sigaret opraapten. Tussen klinkers en tegels vandaan, of uit de goot.