Duitsers op weg richting Veluwe voor vakanties: veel files op de wegen

Top-schouwburg in Apeldoorn wil ook graag een soort buurthuis zijn

Het is één van de toptheaters van Nederland. Een centrum voor grote congressen. Maar Orpheus is ook graag een plek waar Apeldoorners elkaar ontmoeten. Of waar zij zelf het podium bestijgen. Directeur Mirjam Barendregt wil die rol verder uitbouwen.

13 april