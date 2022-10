'Duivelse' snackbarovervaller in badjas is 45-jarige man uit Apeldoorn

MET VIDEO Als duivel vermomde man overvalt Apeldoorn­se snackbar, Youri schakelt hem uit met frituur­mand­je

Binnen wisselen glimlachen, knuffels en tranen elkaar in een rap tempo af, terwijl eigenaar Chris van Nunspeet en zijn zoon Youri hun verhaal aan de politie doen. Een klein uur daarvoor, is hun snackbar De Gildehof aan de Snijdersplaats in Apeldoorn overvallen door een man in een blauwe badjas, donkere regenponcho, een rood duivelsmasker en een lang mes in zijn hand.

6:09