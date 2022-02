Duizenden afgedankte zonnepanelen in Apeldoorn opnieuw verkocht: ‘Met heel fatsoenlijk vermogen’

Man uit Zwartsluis krijgt glaasje water na klungelige overval in Apeldoorn: ‘Wilde cadeau voor oma kopen’

Bij een ronduit klungelige beroving in een woning in Apeldoorn kreeg de 23-jarige Pieter S. uit Zwartsluis zelfs nog een glaasje water uitgereikt door de bewoners. Dat was nadat hem een vuurwapen – dat later nep bleek – afhandig was gemaakt, de politie was gebeld en de rust terug was gekeerd.

