Duizenden anonieme tips in opsporingszaken: wanneer zijn die bruikbaar?

video + update Flat aan Magnesium­weg in Apeldoorn ontruimd door brand: ‘Iets ongewoons gevonden op zolder’

In een flat aan de Magnesiumweg in Apeldoorn Zuid heeft brand gewoed onder het dakbeschot. Een man is gewond geraakt en door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld. De flat is ontruimd. De brand leek eerder onder controle, maar laaide later weer op.

17 december