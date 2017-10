Duizenden euro's boete voor dronken dollemansrit door Apeldoorn

Rond 21.30 uur belde de taxichauffeur naar de politie dat de rode auto was doorgereden nadat ze aan de Nieuwstraat tegen zijn wagen op was gereden. De chauffeur zette de achtervolging in en wist haar op de Vosselmanstraat de doorgang te blokkeren. Ze poogde nog achteruit te rijden, maar reed tegen een achter haar staande wagen op.

Ring

Ze was doorgereden omdat ze van de aanrijdingen niets had gemerkt, zei ze. ,,Het is zorgelijk dat u kennelijk in een dusdanige staat rondreed dat u niet meer besefte wat u deed'', zei de officier van justitie. Hij eiste een boete van in totaal 2.050 euro en een rijontzegging voor de duur van 9 maanden. De vrouw kon zich daar wel in vinden. ,,Ik wil dit achter me laten. Ik vind dit heel, heel erg.'' De politierechter legde de gevraagde straf op.