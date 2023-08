Duizenden kerstboomtoppen afgeknipt in Wenum-Wiesel, kweker: ‘Het zijn geen wildvreemden geweest’

indebuurt.nl Voor de échte kaaslief­heb­ber: 7 x hier in Apeldoorn bestel je een heerlijk kaasplank­je

Het kaasplankje – of ‘plat de fromages’, zoals de Fransen zeggen – is de perfecte afsluiter van een etentje of als lekkere borrelhap. Voor de echte kaasliefhebbers hebben wij daarom leuke restaurants in Apeldoorn op een rijtje gezet waar je kunt genieten van de allerlekkerste kaasjes, komen ze: