Duizenden kopers van gestolen persoonsgegevens gewaarschuwd door politie Oost-Nederland

Apeldoorn is getreuzel zat en legt project met witte kastjes definitief stil

De installatie van een bijzonder communicatienetwerk in Apeldoorn is voorlopig van de baan. Het systeem is bekend door witte kastjes die aan lantaarnpalen zijn opgehangen. Het bedrijf achter het netwerk heeft te weinig stappen gezet, stelt de gemeente. Daarom trekt ze de medewerking in.