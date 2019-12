Dumpen oliebollenvet in riool kost tientallen miljoenen euro's

VIDEO Vreugde­vuur Uddel fors lager dan vorig jaar: ‘Scheve­ning­se taferelen’ voorkomen

30 december Wat in Scheveningen niet meer kan, is in Uddel nog wel gewoon mogelijk. Jongeren uit het dorp hebben meer dan driehonderd manuren gestoken in de voorbereiding van een vreugdevuur. Gaaf om die stapel pallets met Oud en Nieuw met een pilsje in de hand samen te zien fikken, vinden ze. De brandstapel is wel een stuk lager dan vorig jaar. De gemeente wil Scheveningse taferelen uitsluiten.