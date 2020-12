Duo aangehouden na botsing met vrachtwagen op A50 bij Beekbergen

RTV Apeldoorn heeft plan B klaar liggen, omroep gaat ook door wanneer licentie naar Valouwe gaat

29 december RTV Apeldoorn blijft radio en televisie maken, ook wanneer de licentie van de lokale omroep niet wordt verlengd. Dat zegt voorzitter Arjan Speelman. ,,We hebben de mensen. We hebben de apparatuur en we hebben draagvlak in de samenleving. En dus zien wij het als onze opdracht om onze rol te blijven vervullen.’’