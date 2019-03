Duo opgepakt voor hacken leerlingensysteem school Apeldoorn

Sociaal wijkteam komt sinds start achter de voordeur van 1500 Apeldoorn­se huishou­dens

6:01 Sociale Wijkteams hebben sinds de start in 2015 1500 Apeldoornse huishoudens geholpen. Op dit moment zijn de wijkteams ‘actief’ in 550 huishoudens. De grootte van de wijkteams, waarin hulpverleners vanuit verschillende zorg- en welzijnsinstellingen zitten, verschilt per wijk. Ook loopt de soort hulp die verleend wordt, per wijk in Apeldoorn sterk uiteen.