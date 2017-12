Dure Thaise villa van incassofraudeur U. toch naar slachtoffers

Dave wil een obstacle parcours in Mheenpark en zoekt donaties

12 december Hij had goede hoop de benodigde 2000,- euro snel bij elkaar te krijgen. Maar dinsdagmiddag stond de teller op 375,- euro. Toch houdt Dave van hoop dat er een compleet obstacle parcours in het Mheenpark komt. ,,We hebben 600 volgers op Facebook. Als 40 procent een tientje bijdraagt dan zijn we er al.''