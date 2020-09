Durf jij ook? Meteen weer een rij voor kermisattractie waar bezoekers op 65 meter hoogte in vast zaten

Zaterdagavond op de kermis in Goes. De grootste kermis ooit in Zeeland gehouden. De gloednieuwe Airborne van Ordelman hield er mee op. Juist op het moment dat de gondel op 65 meter hoogte was. ,,Het feit dat de attractie stil kwam te staan is het bewijs dat alle veiligheidsmaatregelen uitstekend werken’’, aldus Ordelman vanochtend. ,,Er was heel veel regen gevallen en daardoor kwam er vocht in het systeem. Dan werkt de beveiliging zo dat de attractie stil wordt gezet.’’