Dus dát zingen ze: Matthäus Passion met 'boventiteling' in Apeldoorn

Nadat het Bachkoor in het najaar beelden projecteerde tijdens een concert, ontstond het idee die techniek ook bij 'de Matthäus' te gaan gebruiken. ,,Bij de meeste uitvoeringen in het land is wel een tekstboekje voor het publiek beschikbaar, maar wij dachten: we zouden het ook op een andere manier kunnen oplossen'', vertelt secretaris Hans Versloot.

Beamer

Vloeken in de kerk

De tekst is in hedendaags Nederlands. Of het gewaardeerd wordt, of wellicht teveel afleidt of als vloeken in de kerk wordt gezien door de echte Bach-adepten, is lastig te voorspellen. ,,Dat is het experiment'', aldus Versloot. ,,We denken dat het niet zal afleiden, want je kan het ook gewoon negeren. Maar we horen graag de reacties achteraf.''