Duur grapje: Voorst gaat in hoger beroep nat op belasting op waterleidingen

De gemeente Voorst laat een extern bureau uitzoeken of het zin heeft in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof in Arnhem. Dat stelde waterbedrijf Vitens onlangs in het gelijk, terwijl de rechtbank eerder wel de kant van de gemeente koos.

Gratis geld

Na weer een jaar in de rode cijfers te zijn beland, dacht Voorst in 2014 gemakkelijk geld te kunnen verdienen. Dat er waterleidingen en stroomkabels door gemeentegrond lopen, kon worden gebruikt als bron van inkomsten. Daartoe werd precariobelasting ingevoerd. Waterbedrijf Vitens en energienetwerkbeheerder Liander zouden zo samen goed zijn voor twee miljoen euro aan extra inkomsten; en de rekening daarvan zou worden verdeeld over alle huishoudens in Nederland.

Contract opgezegd

Liander voerde het zo door als de gemeente had gehoopt; Vitens daarentegen sputterde tegen. Om Vitens de belasting op te kunnen leggen, had Voorst het bestaande (doorlopende) contract eenzijdig opgezegd. Volgens de gemeente kon dat, volgens Vitens niet. Er volgde een rechtszaak en daarin haalde het waterbedrijf bakzeil. Maar in hoger beroep ging de gemeente alsnog nat: daardoor kan Voorst de extra belastinginkomsten wel vergeten. ,,Soms moet je een verlies nemen", zegt wethouder van Financiën, Hans van der Sleen. Om daar direct aan toe te voegen: ,,Maar we geven ons niet zomaar gewonnen."

Inhoudelijk afgekaart

Met een uitspraak in hoger beroep is de inhoudelijke kant van de zaak afgekaart. Alleen als volgens de Hoge Raad (de hoogste rechter) het Hof de wet verkeerd heeft toegepast, heeft Voorst nog een kans. De zaak moet dan worden overgedaan; de Hoge Raad doet geen uitspraak over de inhoudelijke kant van de zaak.

Voorst had de inkomsten van de precariobelasting in afwachting van de juridische procedure overigens niet mee begroot, maar toegevoegd aan de reserves. Mocht Voorst zich bij de uitspraak neerleggen, dan moet het toch met Vitens om tafel. Van der Sleen: ,,Om te kijken hoe we de zaken afhandelen."

Ingewikkelde som

Voorst heeft namelijk onterecht precariobelasting geïnd bij Vitens, en dat heeft op haar beurt - in tegenstelling tot Liander - de belasting één op één doorberekend aan de huishoudens in Voorst. Ook dat blijkt nu onterecht. Ten slotte heeft de gemeente Voorst haar burgers gecompenseerd voor die extra aanslag, omdat het niet de bedoeling was dat de eigen inwoners zouden bloeden voor het spekken van de gemeentekas.

Verbod op precariobelasting