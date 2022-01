Duurzaam warmtenet treft Apeldoornse gebruikers keihard in de portemonnee: ‘We hebben geen keuze’

Motorrij­der onderuit op Laan van Malkenscho­ten in Apeldoorn

Een motorrijder is onderuit gegaan op de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. De tweewieler reed achter een auto die een onverwachte manoeuvre maakte. Of hij zelf onderuit gegaan is, of tegen de auto aangebotst is, wordt nog onderzocht.

18 januari