Dwangsom van 100.000 naar 180 euro, maar bewoners van deze asbestflat in Apeldoorn weigeren te betalen: ‘Principekwestie’

Rustig op straten in de regio bij eerste avond met avondklok: aantal uitgedeel­de boetes niet bekend

24 januari Zo'n negentig mensen die gisteravond of vannacht in Noord- en Oost-Gelderland op pad waren, zullen zich vandaag nog wel eens achter hun oren krabben. Zij kregen een boete van 95 euro omdat ze tussen 21.00 en 4.30 uur helemaal niet buiten hadden mogen zijn. In IJsselland en Flevoland is het nog onbekend hoeveel mensen een bekeuring kregen.