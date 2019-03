Dwars door binnenstad rijden in Apeldoorn wordt een stuk lastiger: nieuwe stukjes eenrichtingsweg

De gemeente maakt die verbinding bewust minder aantrekkelijk. Het lijkt of daardoor bestemmingen in het centrum minder goed bereikbaar worden, maar de gemeente gaat er vanuit dat de situatie juist verbetert. Op dit moment is een groot deel van het verkeer op de genoemde straten slechts onderweg van de ene kant van de stad, naar de andere. Tellingen bewijzen dat: er is bekeken welke auto’s aan de ene kant de binnenstad in reden, en welke daarvan er relatief snel aan de andere kant weer uit kwamen. Dat deel hoeft dus eigenlijk niet in het centrum te zijn. Als dat doorgaand verkeer verleid wordt om voortaan om de binnenstad heen te rijden, dan rijdt het in het centrum beter door, legt verkeersambtenaar Jaap van de Rijt uit.