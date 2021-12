Dylan de Bruin met vijf goals goud waard voor AGOVV Futsal tegen White Stones

Er gaan steeds meer mensen dood dan CBS verwacht, ook in Flevoland, Gelderland en Overijssel

De oversterftecijfers blijven stijgen: in week 47 stierven er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4093 mensen. Dat zijn er bijna 1100 meer dan het CBS had verwacht. Ook in Flevoland, Gelderland en Overijssel lopen sterftecijfers op ten opzichte van voorgaande jaren.

