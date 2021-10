Dynamo doet zichzelf tekort op volleybalfeestje in Champions League

Een jaar geleden kwam Dynamo ook al in actie voor de Champions League, maar vanwege corona werd toen een driekamp afgewerkt in Polen. Nu mocht het grootste volleybalfeest van Europa dan eindelijk ook los in Apeldoorn. De Europese volleybalbond CEV had naar verluidt zelfs graag een extra tribune geplaatst gezien rond het centre court in Omnisport, maar daar wilde Dynamo niet aan. Er moeten immers al voldoende kosten gemaakt worden om het Europese avontuur te bekostigen, met de return in Finland volgende week nog in het verschiet.