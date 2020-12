Dynamo-trainer Redbad Strikwerda is blij met hervatting volleybal, maar blijft kritisch

Redbad Strikwerda, trainer van Draisma Dynamo, is blij voor zijn mannen na de aangekondigde versoepelingen voor de topsportteams in Nederland. Hij begrijpt nog steeds de beslissing niet dat het volleybal werd stilgelegd, maar zijn spelersgroep is klaar om weer te beginnen. Of is eigenlijk nooit gestopt met trainen. ,,We hebben continu doorgetraind, de jongens die het volledige programma volgen zijn alle doordeweekse dagen aan de slag. Alleen hebben we niet als team kunnen trainen, het samen blokkeren zal weer even wennen worden. Er zal een aangepaste competitievorm komen, maar ik ga ervan uit dat we in het eerste weekeinde van januari weer beginnen”, zegt hij.