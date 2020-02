Dynamo-trainer Redbad Strikwerda: ,,Succes? We hebben nog helemaal niets.”

Mariniers niet naar Vlissingen, komen ze nu naar Apeldoorn?

12 februari In Zeeland strijden teleurstelling en woede om voorrang nu staatssecretaris Barbara Visser dinsdagavond heeft gezegd dat Defensie geen marinierskazerne in Vlissingen wil bouwen. In de wandelgangen wordt het Defensieterrein in Nieuw Milligen bij Apeldoorn genoemd. Hoe nu verder?