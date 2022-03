Ebikers botsen met flinke gang op elkaar in Apeldoorn: man naar het ziekenhuis

Twee jongens (17) uit Apeldoorn opgepakt vanwege mishande­ling na Vitesse - AS Roma

Twee jongens van 17 jaar uit Apeldoorn zijn opgepakt nadat een man was mishandeld bij het stadion van Vitesse. Dit gebeurde gisteravond net na de wedstrijd van de Arnhemse club in de Conference League tegen AS Roma.

11 maart