Ebru Umar doet aangifte wegens doodsbedreiging door Apeldoornse IS-vrouw Xaviera S. om strafzaak te versterken

Xaviera S., die vorig jaar november terugkeerde en werd vastgezet, zou meerdere mensen via sociale media ernstig hebben bedreigd, zo beweerde de aanklager begin dit jaar in de rechtbank. Ebru Umar, uitgesproken columniste, zou één van hen zijn. Het OM zei in februari eerst meer onderzoek te willen doen voordat de bedreigingen aan de aanklacht tegen Xaviera S. worden toegevoegd. Aangifte zou de zaak sterker maken.



Umar speelde al langer met het idee om aangifte te doen, maar afgelopen dinsdag is het er eindelijk van gekomen. En dat ging de columniste, die naar eigen zeggen ‘best wat gewend’ is, niet in de koude kleren zitten. ,,Je doet het niet zo maar even. Ik heb de aangifte in tranen gedaan. Want nee, het gaat niet goed met me. Daar zijn meerdere redenen voor”, stelt Umar.