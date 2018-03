Echte liefhebbers schaatsen op natuurijs van Apeldoorns Kanaal

Je moet er maar zin in hebben, dat schaatsen. Laat je vooral niet beetnemen door het stralende zonnetje, dat zich deze vrijdagmiddag volop laat zien. Op het ijs is het namelijk koud. Heel koud. Dikke winterkleding is een must. Onbedekte lichaamsdelen worden gegeseld door de snijdende wind, die voor een gevoelstemperatuur zorgt die ver onder het vriespunt ligt.

Schaatshulpmiddel

,,Op de kou kun je je kleden", lacht Apeldoorner Floris Schaaken, terwijl hij een vreemde aluminium constructie in elkaar draait. Het blijkt een schaatshulpmiddel te zijn. Waar kinderen vroeger gewoon een stoel gebruikten bij het leren schaatsen, wordt daar tegenwoordig blijkbaar een uitklapbare constructie voor gebruikt. ,,We hebben dat ding jaren geleden een keer gekocht voor onze jongste, maar het nooit kunnen gebruiken."

Schaaken is met zijn gezin bewust naar het Apeldoorns Kanaal gegaan, ondanks dat de kanovijver van het Boschbad ook was geopend voor schaatsers. ,,Er gaat immers niets boven natuurijs."

Risico's

Aan schaatsen op natuurijs kleven wel risico's. Er is niemand die de dikte van het ijs controleert, zoals dat wel gebeurt bij ijsbanen. Je moet dus maar hopen dat het overal dik genoeg is. Ondanks dat het ijs af en toe kraakt, maken Panc en Joke van Buren uit Apeldoorn zich geen zorgen. ,,Het is hier zeven centimeter dik", weet Panc. Of althans, dat denkt hij te weten.

Dat het stel onbevreesd is, blijkt wel uit het feit dat alle vijf de kinderen mee het ijs op zijn gegaan. Waaronder de 1-jarige Andreas, die liggend in de kinderwagen zijn allereerste schaatsmeters maakt. Op de vraag of het niet makkelijker was geweest om de allerkleinsten thuis te laten en een oppas te regelen, reageert Joke bijna verontwaardigd. ,Nee", lacht de Apeldoornse. ,,Schaatsen doe je als gezin, met z'n allen." Matthijs (8), Thomas (7) en Sara (5) vermaken zich intussen opperbest. De twee oudsten hebben vaker geschaatst en weten zich prima te redden op het ijs. Voor de 5-jarige Sara is het de eerste keer dat ze op schaatsen staat, en zij moet duidelijk nog even wennen. Ze vindt het in ieder geval wel 'heel leuk'.

Vertrekken

Iets verderop maken Roy Tijhuis en zijn zoons Teun (6) en Gijs (4) aanstalten om te vertrekken. ,,Maar vanmiddag gaan we weer, met mama", laat de oudste weten. ,,Het blijft toch bijzonder om op het kanaal te schaatsen. Binnenkort rijden we er met het gezin weer langs als het ijs weer is verdwenen, en dan kunnen we wijzen en zeggen: daar hebben we laatst nog gestaan."