Echte vriendschap kent geen grenzen: hoe Mara (11) uit Apeldoorn bevriend raakte met veteraan Bud

,,Voorzichtig schreven mijn zusje Britta (toen 7) en ik (toen 11) onze namen, leeftijden en adres op twee kaartjes. ‘Thanks for liberating us!’ stond op de voorkant. In de lente van 2006 herdacht onze woonplaats Apeldoorn, net als ieder jaar, de bevrijding door de Canadezen. Die keer met een groene legertent in het Oranjepark, waarin kinderen een eerbetoon aan de bevrijders konden versturen. Elk van onze kaartjes was al bedrukt met het adres van een Canadese veteraan. Ze gingen op de stapel. We verwachtten geen antwoord.”