Economie Oost-Nederland groeit 4 tot 5 procent

Landelijk kwam de gemiddelde economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei is niet verrassend omdat vorig jaar coronamaatregelen nog van kracht waren. Dat verklaart ook waarom sommige regio's veel meer groei noteerden (Amsterdam plus 10, Haarlemmermeer met Schiphol plus 21 procent, Zeeland plus 10 procent) dan andere. Dat zijn bij uitstek gebieden ‘met veel horeca en reisbemiddeling’, schrijft het CBS.