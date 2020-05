Edison, Sprengeloo en Cortenbosch gaan op in twee nieuwe vmbo-scholen in Apeldoorn

De drie genoemde scholen zijn onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. Die onderwijskoepel heeft een aantal redenen om voor een nieuwe koers te kiezen in het vmbo. Eén ervan is de daling van het leerlingenaantal. Die komt deels door krimp van de leeftijdsgroep. Daarbij kampt het vmbo ook nog met een negatief imago. Ten onrechte, vindt de Veluwse Onderwijsgroep. De afname van leerlingenaantallen is echter een feit, terwijl de verwachting is dat de behoefte aan mensen met een beroepsgerichte opleiding juist toeneemt. Ook onder meer het lerarentekort speelt een rol in de afweging.