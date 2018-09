Eelco Sintnicolaas stijgt naar grote hoogtes op het Apeldoornse Raadhuisplein

VIDEOHet Raadhuisplein in Apeldoorn staat zondag in het teken van de atletieksport en het polsstokhoogspringen in het bijzonder. Die dag komen topatleten uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland in actie op de finaledag van het driedaagse evenement Urban Pole Vault Series.

Volledig scherm Meerkamper Eelco Sintnicolaas legt jeugd de fijne kneepjes van het polsstokhoogspringen uit. © Paul van der Linde

Na Alphen aan de Rijn (vandaag) en Wormerveer (zaterdag) strijkt het atletiekcircus zondag neer op het Apeldoornse Raadhuisplein. Tussen de terrassen kunnen kinderen vanaf 11.00 uur kennismaken met de sport en de atleten. ,,Het is de bedoeling dat de jeugd zelf ook met de verschillende takken van sport in aanraking komt’’, legt Nederlands recordhouder en voormalig Europees kampioen meerkamp Eelco Sintnicolaas uit. De 31-jarige Apeldoorner organiseert het evenement samen met collega-atleten Femke Pluim en Menno Vloon. ,,Femke is ambassadeur in Alphen aan de Rijn, haar stad. En Menno heeft in Wormerveer een thuiswedstijd. Net als dat in Apeldoorn voor mij het geval is.’’

Volledig scherm Jongeren hebben veel plezier bij de vorige editie van de Urban Pole Vault Meeting in Apeldoorn. © Paul van der Linde

Wedstrijd

Met acht mannelijke polsstokhoogspringers en zeven vrouwelijke deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk heeft Sintnicolaas een internationaal goed bezet toernooi. ,,De punten van elke dag worden bij elkaar opgeteld en zo ontstaat er na zondag een klassement. Elke deelnemer krijgt elke dag maximaal zes pogingen. Dat hebben we gedaan om het tempo er goed in te houden. Zo blijft het aantrekkelijk voor het publiek om naar te kijken’’, zegt Sintnicolaas, die zelf ook deelneemt. ,,Bovendien is het spannender voor de deelnemers, omdat ze nu soms moeten gokken. Als je al vijf keer hebt gesprongen, heb je nog maar één poging over. Dan gaat die lat vaak hoger.’’