Eelco Sintnicolaas wil op WK in Qatar zijn A-status terugverdienen

Een dag nadat Eelco Sintnicolaas in Götzis geblesseerd moest afhaken tijdens het meerkamptoernooi kreeg de Apeldoornse atleet te horen dat hij zijn A-status kwijt is. Daarom is kwalificatie voor het WK in Doha en daar een goede prestatie neerzetten nog belangrijker.

Sintnicolaas, die nu traint in Zweden, plaatste zich nog niet voor het wereldkampioenschap atletiek in Qatar dat eind september, begin oktober wordt gehouden. De meerkamper, die de eerste maanden van dit jaar nog herstelde van een enkeloperatie vorig jaar, liep eind mei in Götzis een hamstringblessure op. Een streep door de rekening, want hij wilde zich in Oostenrijk plaatsen voor het WK. Daar waren 8200 punten voor nodig, een limiet die voor een fitte Sintnicolaas te slechten moet zijn. ,,Mijn voorseizoen was helemaal gericht op die wedstrijd en daarom was het wel een tegenvaller dat het misging. Het was al lang geleden dat ik aan een grote wedstrijd had meegedaan. Misschien dat mijn lichaam daar nog niet aan gewend was, ik weet het niet.”

Sintnicolaas ging niet bij de pakken neerzitten en meldde zich een dag na het toernooi al bij zijn fysiotherapeut. ,,Ik kon al weer gewoon wandelen, wat me sterkte in de gedachte dat de blessure mee zou vallen. Ik ben direct weer onder begeleiding begonnen aan belasten van mijn been, al moest dat wel rustig worden opgebouwd natuurlijk.”

Volledig scherm Eelco Sintnicolaas. © EPA

Tegenvaller

Een grotere tegenvaller lag op de deurmat van Sintnicolaas toen hij na zijn bezoek aan de fysiotherapeut weer thuiskwam. ,,Een brief waarin stond dat ik mijn A-status kwijt ben. Die kwam wel even binnen, moet ik zeggen. Het voelt toch raar, ik heb tien jaar aan de wereldtop gestaan en dan gebeurt me dit.” Sintnicolaas zegt niet direct in de problemen te komen. ,,Ik heb wel wat gespaard gelukkig, maar het is wel lastig natuurlijk. Even is de zekerheid die je met die A-status hebt weg, heel vervelend. Maar het is nu aan mij om te laten zien dat ik het nog kan. En dat ben ik dan ook van plan.”

De Apeldoorner richt zich nu eerst op het NK atletiek op 27 en 28 juli in Den Haag. Dat is voor Sintnicolaas de uitgelezen mogelijkheid om zich te plaatsen voor het WK. ,,Het gevoel is nu heel goed, ik kan al enkele weken volledig gaan, al ben ik voornamelijk met de basis bezig geweest. We hebben op Papendal wel alles goed kunnen testen en de spieren voelen goed. Dat ziet er goed uit. Ik richt me op het NK, daar wil ik mezelf laten zien. Al moet ik niet te veel op de resultaten letten, maar elk onderdeel goed uitvoeren. Dan komt de rest vanzelf. Die limiet van 8200 punten moet in principe geen probleem zijn als ik in goede doen ben en de omstandigheden goed zijn."

Plezier