‘Een biertje graag. Voor mijn hond ook. En blafpatat, alstublieft’

De bosrijke omgeving van Hoog Soeren is geliefd bij fietsers, wandelaars en hondenbezitters. Als hond heb je geluk als je bij restaurants naar binnen mag. Even lekker bijkomen na een lange wandeling. Maar je wilt ook weleens wat anders dan die eeuwige bak water die je wordt voorgeschoteld. Luchtige frietjes, gemaakt van maïsmeel en aardappelmeel bijvoorbeeld. Of gedroogde reepjes met hertenvlees: het wildseizoen is tenslotte weer begonnen. Met natuurlijk een verfrissend hondenbiertje erbij. Restaurant No.15 in Hoog Soeren heeft het vanaf morgen allemaal op de kaart staan.