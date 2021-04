Een boa bedreigen? Pas straks maar op in Apeldoorn!

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Wéér veel positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland, opvallende piek in Staphorst

24 april Er zijn 739 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 79 minder dan een etmaal eerder. Dat komt vooral doordat er in IJsselland minder mensen positief testten dan voorgaande dagen. In Noord- en Oost-Gelderland gaat het hardst met de besmettingen.