Een brug of kabelbaan bij het naturistenstrand op Bussloo? Dat valt verkeerd: ‘Aapjes kijken doe je maar in de Apenheul’

Blijft de te slopen ‘tv-boerderij’ in Apeldoorn langer staan voor een tweede seizoen Boerderij van Dorst?

1 september De sloopplannen voor de vervallen boerderij aan de Van Isendoornlaan in Apeldoorn worden mogelijk uitgesteld. De gemeente Apeldoorn gaat binnenkort met de makers van het BNN/VARA tv-programma Boerderij van Dorst evalueren en praten over het vervolg. „Het is aan BNN/VARA of ze nog een seizoen willen maken. Dan is het mogelijk dat de sloopplannen worden uitgesteld.”