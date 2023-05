Een dag op pad met stichting Vier het Leven, die Frieda (95) en honderden Twentse ouderen naar het theater brengt

Het aantal rollators is hoog, het aantal vrouwen nog hoger. „ Einzug der rollatoren ”, zegt chauffeur Remko als hij het gezelschap ziet dat zich op de parkeerplaats bij Enter onder een blauwe hemel voortbeweegt in de richting van de bus. Gastvrouwen hebben ze met hun auto’s opgehaald. Vanaf hier gaat het verder per bus, op naar zaal Orpheus in Apeldoorn waar de kaartjes voor de middagvoorstelling van de musical Les Misérables zijn geboekt.

Veteraan onder de vrouwen

Voor Frieda Muts-Snel uit Enschede voelt het allemaal als vanouds. Ze is 94. Veteraan onder de vrouwen die vandaag meegaan, al is Rie ten Tusscher uit Borne nog net een jaartje ouder. „Ach, we hebben allemaal onze beste jaren gehad. Maar vandaag horen we bij elkaar. Uitgaan geeft het leven zin. Straks, als we weer teruggaan naar onze eigen plek, nemen we die ervaringen mee. Alsof er even een raam opengaat en je weer in het volle leven staat.”