Een feestje vieren bij Omnizorg Apeldoorn is belangrijk

In het leven van Mike de Groot (42) kwamen justitie, schuldhulpverlening en verslavingszorg voorbij. Nu heeft hij de boel aardig op de rit en is hij blij met de stabiliteit die een eigen kamer in het Apeldoornse Omnizorg hem biedt. Deze vrijdagmiddag laat hij die bescheiden ruimte graag zien aan wie het maar wil.

Omnizorg, de opvang voor daklozen met veelal een (overwonnen) verslaving of psychiatrische problematiek, bestaat tien jaar. Alle reden om buren en andere belangstellenden uit te nodigen voor een feestje, legt manager Jet Jacobs uit. ,,We zijn van ver gekomen'', verwijst ze naar de beginperiode waarin omwonenden geregeld aanklopten over uiteenlopende overlast. Nu is die relatie gemiddeld genomen ronduit goed. ,,Je zíet de integratie. Maar dat is geen status quo. Een voorziening als dit werkt alleen als je het met alle mensen in de buurt samen doet. Dan is het goed om behalve problemen op te lossen, ook de mooie momenten samen te vieren.''

Oordeel

Precies dat gebeurt vandaag. Buren en andere Apeldoorners mengen zich vrijuit tussen bewoners. Zoals Nel Westerhout, die zich wel eens afvroeg wat er te zien zou zijn achter die gevel, als ze over de Stationsstraat fietste. ,,Ik heb er verhalen over gehoord, maar je moet altijd zelf een oordeel vormen'', vindt de 62-jarige. Dus pakt ze de kans om eindelijk eens binnen te kijken. ,,Netjes. En groot'', is het oordeel. ,,Heel goed dat het er is.''

Patatzaak

Het leven bevalt hier, zegt bewoner Mike de Groot. ,,Natuurlijk, je loopt heus wel tegen dingen aan. Maar ik ben blij dat dit er is.'' En het is goed om dat aan de buitenwereld te laten zien. ,,Want er wordt niet goed gepraat over Omnizorg. Snap ik wel; die coke-rokers maakten er eerder een pleuriszooi van.'' Maar dat is dus achterhaald.

De Groot hoopt dat zijn kamer uiteindelijk de opstap kan zijn naar een nog meer regulier leven - met bijvoorbeeld een baan en dus inkomen. ,,Ik wil ook wel weer eens stappen. Ik kan nu nog niet eens zeggen: ik loop even naar de patatzaak. Dat is raar hoor.'' Dat gezegd hebbende laat De Groot het bezoek weer vriendelijk uit.

Rondhangen

De open dag is extra relevant omdat Omnizorg er met het nieuwe Haven-Centrum steeds meer achterburen bij krijgt. Van wie sommigen geen idee hebben dat ze vlakbij deze voorziening wonen, leert een rondje langs net opgeleverde woningen. En als ze het wel weten lijkt het die bewoners weinig uit te maken. Dat geldt niet voor nieuwe buurtbewoner Abdul: hij heeft het niet zo op dat gebouw waar de hele dag mensen rondhangen, vertelt hij. Maar ja, de kans op een nieuwbouwwoning was ook weer te mooi om te laten lopen.

Verjaardagsverhalen

In de optiek van Ans Overbosch zal Abdul gaan merken dat het prima wonen is bij Omnizorg. Zij woont er veel dichter bij en is zelfs vrijwilliger in de wasserij geworden: ,,Het is gewoon leuk.'' Overlast? ,,Mensen blijven vasthouden aan verjaardagsverhalen maar in wezen weten ze nergens van'', vindt Overbosch.

Het is precies de reden waarom Zaur Mamedov (45) vandaag mensen in zijn slaapkamer in Omnizorg laat kijken. De vluchteling uit Armenië liet een alcoholverslaving achter zich maar moet het zonder de juiste papieren nog doen met bed, bad en brood. Dit eenmalig bezoek is een gezellige afleiding, en vooral nuttig. ,,Als mensen dit zelf zien, kan dat ervoor zorgen dat nog meer mensen worden geholpen.''