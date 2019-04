Een film bedenken, spelen én monteren in 48 uur, het kan in Wenum-Wiesel

Apeldoor­ner Alex van Wijhe voelt zich als christen thuis bij Forum

31 maart Daags na zijn verkiezing tot Statenlid van de provincie Gelderland, voor Forum voor Democratie, was hij onvindbaar. Alex van Wijhe (32) uit Apeldoorn. Maar..we’ve got him! Hij heeft wat uit te leggen, want eerder was hij lid van de ChristenUnie. ,,Dat we soms als fascisten worden neergezet, slaat nergens op.’’