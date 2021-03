Een groot casino, is dat een aanwinst voor Apeldoorn?

Turkse super failliet: zaak in Apeldoorn ‘geplunderd’

26 maart Met veel spektakel is er een einde gekomen aan een Turkse supermarkt aan de Apeldoornse Hofstraat. Nadat de rechter het faillissement over de City Supermarkt uitsprak haalden relaties de winkel in razend tempo leeg. Nadat de politie daar lucht van kreeg werden bij een grote actie diverse mensen in de boeien geslagen.