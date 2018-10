Een herinneringsboom op het schoolplein: de broers Joris en Jasper mogen ‘nooit worden vergeten’

Een leerling die overlijdt. Als school hoop je het nooit mee te maken. Maar op De Vliegenier in Apeldoorn zijn ze in amper twee jaar tijd twee keer getroffen door dergelijk leed. In 2015 laat Joris het leven, twee jaar later zijn broer Jasper. Ze zullen nooit worden vergeten op de basisschool in Zuidbroek. Want in navolging van Joris heeft Jasper sinds gisteren (vrijdag 19 oktober) ook zijn eigen herinneringsboom op het schoolplein.

Hartafwijking

Als Jolanda Scheper op 1 april 2017 begint als directeur op De Vliegenier, valt al snel de naam van Joris. ,,Ouders en leerkrachten vertelden gelijk zijn verhaal.” De gebeurtenissen van 3 juni 2015 hebben er namelijk flink ingehakt op de basisschool. De vierjarige Joris zakt die morgen vlak voor de school in elkaar. Later op de dag sterft hij als gevolg van een hartafwijking.

Ruim twee jaar later, op 19 augustus 2017, overlijdt zijn broer Jasper op negenjarige leeftijd aan dezelfde aandoening. Dat gebeurt niet bij school, maar het leed is er niet minder om. Scheper herinnert het zich als de dag van gisteren. ,,Het was de laatste zaterdagmiddag van de zomervakantie. We hadden kort daarvoor de startvergadering gehad. Ik dacht nog 'alles is weer goed gegaan.' Want het is toch altijd een periode waarin veel kan gebeuren. Tot ik een telefoontje kreeg van Janet met de mededeling dat Jasper was overleden. Een doemscenario dat ik in 27 jaar onderwijs nog niet had meegemaakt.''

Ze roept nog dezelfde avond de leerkrachten bijeen. ,,We hebben elkaar opgevangen en je merkt dat iedereen er heel verschillend mee omgaat. Maar ik kwam armen tekort. Of het ons als team sterker heeft gemaakt? Zeker. Je leert elkaar op z'n puurst kennen. Liefde verbindt, maar rouw ook.''

Belangrijke rol

In de dagen erna heeft Scheper veel contact met de ouders van Joris en Jasper. Die willen dat de school een rol vervult tijdens de plechtigheid. ,,De uitvaart moest identiek zijn aan die van Joris. Zo wilden ze bijvoorbeeld met Jasper langs school rijden. Dat hebben we geregeld. Kinderen hebben toen allemaal een bloem aan de ouders gegeven. Wat me heel erg bij is gebleven is dat de moeder van Joris en Jasper zelfs nog kinderen heeft staan troosten. Ze was zo sterk. Als school hebben we een bloem in de vorm van een ster gegeven. Als symbool. We zijn een sterrenschool, Jasper is nu een ster en zal dat altijd blijven.''