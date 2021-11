Een jaar geleden verkocht voor 1 miljoen euro, nu koopt 's Heeren Loo panden terug voor het dubbele - waarom?

Tientallen jerrycans met chemica­liën voor drugspro­duc­tie gevonden in verhuurd Apeldoorns busje

Een grote hoeveelheid chemicaliën voor de productie van synthetische drugs is anderhalve week geleden aangetroffen in Apeldoorn. Liefst 45 blauwe jerrycans met chemicaliën stonden in een verhuurd busje aan de Geleen, in het zuiden van Apeldoorn. De politie zoekt getuigen, er zijn nog geen verdachten aangehouden.

29 november