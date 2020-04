Een jaar na het snelwegdrama op de A1: ‘Een kind verliezen hoort niet’

Kinderpret­park Julianato­ren in Apeldoorn is veranderd in spookdorp: ‘Je kunt de vogels horen fluiten’

22 april Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn had deze weken moeten bruisen van het leven. Maar lachende en joelende bezoekers zijn in geen velden of wegen te bekennen. In plaats daarvan heerst een serene rust in het attractiepark. ,,Moet je luisteren’’, zegt directielid Ronald Noorlander. ,,Je kunt de vogels horen fluiten.’’