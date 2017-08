Een leven in dienst van de sport

Ze is niet zo vaak meer in Nederland. Anne Terpstra (26) uit Apeldoorn, heeft nog net even tijd voor een gesprekje vanuit Duitsland. Een groot deel van het jaar leeft ze in Waldsassen, ten oosten van Bayreuth. Dit is niet alleen de standplaats van haar ‘droomploeg’ Ghost Factory Racing, maar hier woont ook haar vriend die bovendien haar teammanager is.

Vandaag staat Anne op het punt om naar Italië te gaan waar zij zondag de laatste World Cup van dit seizoen zal rijden. Volgende week is ze even in Apeldoorn, om haar familie en trainer Guido Vroemen te bezoeken. Even, want daarna volgt een reis naar Australië, voor het WK op 9 september. Vakantie is er niet bij, dit jaar.

Grenzen

,,Vanochtend ben ik gestart met twee uurtjes fietsen. Het is hier lekker heuvelachtig. Maar ik heb rustig aan gedaan, duizend hoogtemeters, ik moest nog bijkomen van zaterdag. Toen deed ik voor het eerst een off road-triatlon. Ik hoopte nieuwe grenzen te ontdekken. En het gevoel te krijgen dat ik niet meer weet hoe ik thuis moet komen”, verklaart ze het experimentje.

,,Het viel erg mee. Zwemmen was pittig maar goed te doen. Fietsen is natuurlijk mijn sterkste kant, dat ging vanzelf. Ook het hardlopen kostte me weinig moeite.”

Tokyo

Vier keer op rij werd Anne Nederlands kampioen mountainbiken en vorig jaar mocht ze op de valreep naar de Olympische Spelen in Rio. Zee besloot alles te geven voor de topsport. ,,Zolang ik vooruitgang zie, ga ik door. Tot halverwege de dertig moet het zeker kunnen.” Al wil Anne zover liever niet vooruit kijken. De Olympische Spelen in Tokyo in 2020 lonken natuurlijk, maar eerst gaat zij zich voorbereiden op het winterseizoen. Want deze trainingsperiode is bepalend voor haar prestaties vanaf maart. ,,Ik wil in elk geval mijn huidige niveau behouden. En ik hoop weer te trainen in Zuid-Afrika, dat is een mountainbike-paradijs. Fijne temperatuur, geen regen en prachtige trails. Je kunt er zes uur fietsen.”

Denker

Zelfontplooiing in de sport is goed mogelijk, volgens Anne, zolang je je niet teveel focust op het eindresultaat. ,,Natuurlijk ben je als sporter doelgericht, maar ik probeer te leven in het moment. Ieder stapje telt. Elke training is een bouwsteen. Ik ben een denker en analysator, dat is deels een belemmering. Want ik moet bovenal hard fietsen.”

Wilskracht heeft ze genoeg, soms teveel, erkent ze. ,,Ik heb altijd de drive om mezelf te verbeteren. Ook als ik studeer, wil ik de beste dokter van de wereld worden. Zo zit ik in elkaar.” Hoe perfectionistisch ze ook is, de mountainbiker heeft wel geleerd te genieten. De spanning liep hoog op toen ze aanvankelijk net afviel en later toch nog, dankzij uitval van een deelnemer, mocht meedoen aan de Olympische Spelen in Rio. “Daar was ik me iedere seconde bewust van de bijzondere situatie. Zelfs tijdens de rit dacht ik: jammer, nog maar twee rondjes te gaan. Het was een cadeautje en dat heb ik gevierd.”

Afleiding

Grote fysieke blessures heeft ze nooit gehad, wel geestelijke dips. ,,Als ik teveel met mezelf in gevecht ben en de druk te hoog wordt, heb ik tools die me helpen. Afleiding werkt in mijn geval het best. Zwemmen of een stad bezoeken.” In haar ontwikkeling wordt ze bijgestaan door een team maar de uiteindelijke koers bepaalt ze zelf. ,,Mijn valkuil is dat ik me teveel focus. Ik moet eerder afgeremd worden. Maar ik durf steeds beter keuzes te maken. Dan verander ik plan A in een ander plan A. Voor mij is er geen plan B.”