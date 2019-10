Een luxe hotel? Nee, The Mixer is een kantoor waar gewoon gewerkt moet worden. Nou ja, gewoon...

Tonny Keijzers glundert van oor tot oor in zijn stijlvol ingerichte kantoorpand. ,,Leuker kunnen we het niet maken’’, zegt hij lachend. Kosten noch moeite zijn gespaard om er een fraaie, moderne inrichting van te maken, die warm aanvoelt. De 67-jarige Keijzers raakt tijdens zijn rondleiding niet uitgepraat over zijn nieuwste trots. Is heel ambitieus. Slaat het concept van The Mixer aan, dan komen er meer The Mixers in het land. The Mixer 1, The Mixer 2, Tonny Keijzers droomt er alvast stiekem van.