Een nieuw adres zonder te verhuizen in Voorst

Enkele tientallen adressen in het dorp Voorst veranderen over anderhalf jaar. Dat is het gevolg van de aanleg van de rondweg om het dorp, en het inpassen van die weg binnen de bestaande infrastructuur. Zo worden er wegen doorkruist door de rondweg, en daarbij is steeds gekeken of dezelfde of een andere straatnaam het meest logisch is.