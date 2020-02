Een nieuw huis, vól met technische zorgsnufjes bij Aventus Apeldoorn

video Randy en Henk-Jan schieten te hulp na ernstig ongeluk Loenen: ‘Het leek wel een oorlogsge­bied’

14:53 Dinsdagavond, aan Kanaal Zuid in Loenen. Een vrouw loopt in shock over de weg. Een man zit zwaargewond klem in zijn gecrashte auto. Vrachtwagenchauffeur Randy Schilders is op dat moment aan het lossen bij het nabijgelegen Star Twin Motors van Henk-Jan Wolff. De mannen zijn na de klap naar buiten gegaan om eerste hulp te verlenen en zien veel automobilisten toeterend en filmend langs de puinhopen rijden. ,,Ongelooflijk, hoe diep kan je zinken?’’ vragen ze zich af.