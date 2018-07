Eén op acht huishoudens in Apeldoornse buurten houdt grijze container

Dat is de eerste tussenstand van het grote project om in Apeldoorn de grijze container bij laagbouwwoningen te vervangen door een exemplaar voor pmd-afval: kunststof, blik en drankkarton. Zodra dat is ingevoerd wordt voortaan de pmd-container aan huis geleegd. Restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container in de buurt. Huishoudens krijgen echter de keus om toch een grijze container bij huis te houden. Dat kost eenmalig 25 euro, daarna is het laten legen van die bak omgerekend iets duurder dan het storten in een ondergrondse container.

Onlangs is de ruil doorgevoerd in de eerste twee buurten: het rivierenkwartier en componistenkwartier in Zuid. In dat gebied staan 2169 laagbouwwoningen. Daarvan hebben 272 huishoudens de grijze container besteld. Het gaat om een voorlopige balans, benadrukt de gemeente Apeldoorn. Er hebben 48 huishoudens bedankt voor de 'oranje' pmd-container. Zij kiezen ervoor het plastic zelf weg te brengen, of het niet te scheiden.

Luiers

Met 792 flatwoningen komt het totaal aantal huishoudens in de twee buurten op 2961. Daarvan hebben zich 139 aangemeld voor een pasje om luiers te kunnen weggooien in een speciale container. Die komen bij de 26 adressen die hier bij wijze van proef al voor waren aangemeld. Het merendeel betreft huishoudens in laagbouwwoningen.

Woudhuis