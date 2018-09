'Eén op de drie gemeenten in Oost-Nederland reageert te laat op mail'

Vier maanden

Grofweg tweederde

Het gros van de gemeenten in het verspreidingsgebied van deze krant heeft haar zaakjes wel goed voor mekaar. 23 van de 35 gemeenten antwoordden binnen twee dagen. Daaronder ook grote gemeenten als Apeldoorn en Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel vallen ze in een ander opzicht wel uit de toon. Er staat geen e-mailadres op haar website. Al is Zwolle in ‘goed gezelschap’. Dat geldt ook voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en… Deventer. In die gemeenten is het wel mogelijk om via een webformulier een vraag te stellen. Hoewel je je in het geval van Deventer af moet vragen hoeveel nut dat heeft. Je moet immers toch minimaal vier maanden wachten op een reactie.