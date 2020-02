Eén op de vijf houdt in Apeldoorn vast aan grijze container

Apeldoorn is stapsgewijs aan het omschakelen naar een andere afvalinzameling. Jarenlang werd bij laagbouwwoningen het restafval aan huis opgehaald; mensen konden daarvoor de grijze container aan de weg zetten. In het zuidelijk deel van de gemeente is die grijze bak al omgeruild voor een exemplaar met oranje deksel. Daar kan pmd-afval in: plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankverpakkingen. Die container wordt nu bij huis geleegd. Het restafval moet worden weggebracht naar een gezamenlijke container in de wijk. Momenteel wordt die werkwijze ook in het noordelijk deel van de gemeente ingevoerd.