Een papegaai op hoogte of ree in sloot: zo vaak rukte de brandweer uit voor een dier in nood

Voor de korpsen in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland lag het aantal uitrukken voor dieren ten opzichte van alle uitrukken met 6,4 procent een stuk lager. Ook de brandweerlieden in Flevoland rukten naar verhouding minder vaak uit voor een dier (7,6 procent) ten opzichte van alle inzetten dan de brandweermensen in IJsselland.

Met name in Drenthe (16,1), Groningen (15,9) en Friesland (14,1) rukken brandweerlieden naar verhouding vaker uit voor een dier in nood. In totaal kwamen de korpsen in Nederland zo'n vijfduizend keer in actie voor een dier in nood. Dat was tweehonderd keer vaker dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS.