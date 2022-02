Een parkeerterrein op landgoed Spelderholt in Beekbergen? ’Wat een onbezonnen actie’

„Want ga maar na”, zegt Guus Surtel, een van de verontruste omwonenden. „We hebben het over parkeerplaatsen in een kwetsbaar landgoed, dat ook nog eens een gemeentelijk monument is. Bovendien ligt het pal naast een Natura 2000 gebied. We zijn op zich tevreden met Parc Spelderholt als buur, maar dat de directeur bereid is mee te werken aan een parkeerterrein op dit landgoed, gaat ons echt te ver.”