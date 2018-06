Eén tip na uitzending over overvallen Apeldoorn

De politie liet via het tv-programma Bureau Gelderland op Omroep Gelderland zien hoe een man bij de Kruidvat-vestiging aan de Hofstraat overvalt. Op de beelden toont de overvaller eerst een wapen en doet vervolgens een greep in de kassa. Daarna vlucht hij met een handlanger, die buiten staat te wachten, op een omafiets. Kort ervoor werd er ook een poging gedaan om een de nabije Big Bazar te overvallen.

Bruikbaarheid

De politie hoopte via het vrijgegeven van de bewakingsbeeld nieuwe aanwijzingen te ontvangen in het onderzoek naar de reeks van overvallen die Apeldoorn de afgelopen maanden teistert: zes in de laatste twee maanden, waarvan vier (drie en één poging) in de afgelopen week. De uitzending leverde één nieuwe tip op, meldt politiewoordvoerder Nanda Redder. Over de 'inhoud of bruikbaarheid' tip kan ze niets zeggen.